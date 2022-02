Incidente mortale a Fondi, in provincia di Latina: un’auto è uscita di strada ed è finita in un canale alle prime ore della mattina di martedì 8 febbraio. L’incidente è avvenuto in via Diversivo Acquachiara, nel Comune di Fondi.

Incidente a Fondi: auto in un canale, morto il conducente

Intorno alle 5 di mattina, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale.

Il conducente, un operaio di 51 anni dell’azienda dei rifiuti di Fondi, è morto sul colpo.

Il conducente stava andando al lavoro. Trovato dai colleghi

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava andando al lavoro quando la sua auto è uscita di strada, finendo nel canale dopo essersi capottato, riferisce Latina Oggi.

Sono stati proprio i colleghi a trovarlo e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia stradale di Formia e Terracina, i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato di Fondi.