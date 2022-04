Incidente mortale a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Una donna di 56 anni è stata travolta e uccisa da un’auto lungo la SR445 in via della Repubblica, all’altezza del bivio per Fornaci vecchia e la strada per Barga in località Due Strade.

Fornaci di Barga (Lucca): donna di 56 anni investita in via della Repubblica

La donna è stata travolta verso le 12,50 di oggi, venerdì 28 aprile. Sul posto è giunta l’automedica ed una ambulanza: le condizioni della donna sono apparse però fin da subito gravissime. Un passante, prima dell’arrivo dei soccorsi, ha tentato di rianimare la donna con un massaggio cardiaco. Quando sono arrivati i soccorritori, non c’era però già più niente da fare.

La donna investita da un residente in zona

La dinamica dell’incidente non è stata ancora ricostruita. Ad effettuare i rilievi del caso sono i Carabinieri. Il traffico in zona è rimasto chiuso per più di un’ora. A quanto pare, secondo le prima informazioni, ad investire la 56enne è stato una persona che abita in zona.