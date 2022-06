A Fosciandora in provincia di Lucca è avvenuto un tragico incidente. Un ragazzo di 19 anni è morto ed un altro è grave. Il fatto è accaduto nella sera di martedì 31 maggio attorno alle 22,30: secondo le prime ricostruzioni una moto con in sella due giovani, si è schiantata contro il muro di un santuario che si trova nel centro del paese.

Incidente a Fosciandora: muore Massimo Fantoni

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. A morire è stato il 19enne Massimo Fantoni. Il ragazzo era residente a Fosciandora ed è morto sul colpo. L’altro di circa 18 anni è rimasto invece gravemente ferito.

Subito dopo l’incidente, il 118 ha inviato sul posto un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso. Il ferito è stato subito stabilizzato e caricato sull’elisoccorso per essere poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Per Fantoni invece non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo.