Drammatico incidente nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Un bambino di soli tre anni ha perso la vita mentre in compagnia della madre attraversava la strada. La tragedia si è consumata intorno alle 12 di sabato 25 giugno 2022, in via Marco Polo.

L’automobilista che ha investito madre e figlio si era fermato a prestare soccorso: è stato bloccato ed è in stato di fermo al commissariato di Bagnoli. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro polizia di Stato e polizia locale.

Incidente Fuorigrotta, il bimbo è morto in ospedale

Madre e figlio sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al vicino ospedale San Paolo, ma per il piccolo già non c’era più nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo in Pronto Soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Municipale, per i rilievi del caso, e due squadre del 118.