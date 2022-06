Incidente a Galliera Veneta (Padova): Alberto Moretti muore sul colpo, travolto con la moto da un’auto che gira

Incidente a Galliera Veneta in provincia di Padova. Alberto Moretti muore sul colpo a soli 21 anni. Il giovane è stato travolto con la moto da un'auto che stava girando per entrare in un parcheggio.

di redazione Blitz

Pubblicato il 18 Giugno 2022 - 15:45