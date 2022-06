Incidente a Lumezzane in provincia di Brescia. Un’auto, poco dopo mezzanotte, è finita contro un muro. Per il 31enne di Villa Carcina che era a bordo non c’è stato scampo. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. A quanto ricostruito, l’auto stava correndo malgrado la pioggia. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo che ha finito la sua corsa contro un muro prima di ribaltarsi.

Incidente a Lumezzane (Brescia): i Carabinieri avevano visto l’auto correre

Una pattuglia dei Carabinieri, poco prima del tragico schianto aveva incrociato l’auto. I militari si erano accorti dell’eccessiva velocità ed avevano provato ad intervenire senza però fare in tempo.

A bordo della macchina c’erano altri tre ventenni tutti residenti fra Sarezzo e Villa Carcina. Lo schianto è avvenuto in via Brescia vicino alle tubazione del gas. L’utilitaria, che proveniva da piazzale Europa ha preso fuoco.

Sono stati i Carabinieri ad estrarre i giovani dall’auto in fiamme

Sono stati gli stessi Carabinieri ad estrarre i giovani dalle fiamme. Il più grave ha riportato estese ustioni mentre il conducente era già morto. Più lievi le conseguenze degli altri due. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il corpo del conducente è stato estratto dalle lamiere dell’auto bruciata solo dopo che l’incendio è stato domato.