Incidente a Malegno (Brescia), in Valle Camonica: moto contro un furgone sulla provinciale, morto un uomo di 40 anni (Foto archivio Ansa)

Tragico incidente sulla provinciale 5 che collega Malegno (Brescia) a Borno, in Valle Camonica: un motociclista di 40 anni è morto dopo che la sua moto è finita contro un furgone.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 15 di oggi, venerdì 15 aprile. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare. Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Incidente a Malegno (Brescia), in Valle Camonica: morto motociclista di 40 anni

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: lunghe code sono segnalate in entrambi i sensi di marcia della provinciale 5. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Darfo Boario Terme.

Incidente mortale in Valle Camonica: pochi giorni fa quello di Ilaria Santini

Solo pochi giorni fa un altro incidente stradale in Valle Camonica, lungo la strada statale 42 a Ceto, è costato la vita ad Ilaria Santini, una giovane di 21 anni.