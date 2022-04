Una postina di 29 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. La donna è rimasta vittima di un incidente stradale la mattina di oggi, 28 aprile, a Mariano Comense in provincia di Como.

Mariano Comense, postina di 29 anni in gravi condizioni: si è scontrata con lo scooter contro un’auto

Erano circa le 11.20 quando la ragazza di 29 anni, alla guida dello scooter si è scontrata con un’auto in via Carlo Mauri. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi che sono intervenuti sul posto con un elisoccorso, un’automedica e l’ambulanza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: la ragazza ha infatti subito un forte trauma cranico.

La 29enne portata all’ospedale di Monza in elisoccorso

La 29enne è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in elicottero dopo essere stata stabilizzata dai medici sul posto. L’elisoccorso è arrivato da Milano ed è atterrato in via Carlo Mauri. Poco più avanti, nei pressi della rotonda, è avvenuto lo schianto.

Gli agenti della polizia locale di Mariano Comense e i Carabineri di Cantù intervenuti sul posto stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.