Incidente a Marmirolo (Mantova): morto 19enne di Remedello (Brescia) in uno scontro tra un’auto e un camion (foto Ansa)

Incidente a Marmirolo in provincia di Mantova. A perdere la vita è stato un ragazzo bresciano di 19 anni che viveva a Remedello. Il giovane era al volante di una Opel Corsa che si è scontrata con un camion. La tragedia è avvenuta verso le 12.30 di oggi, mercoledì 8 giugno. Il fatto è avvenuto lungo la provinciale che collega Marengo a Pozzolo, al confine tra la provincia di Mantova e quella di Verona nel tratto strada Trentino che passa nel comune di Marmirolo.

Incidente a Marmirolo in provincia di Mantova, muore ragazzo di 19 anni

Grave anche la ragazzina di 17 anni che viaggiava sul sedile del passeggero della Opel. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 arrivati sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso. Dopo le prime cure la giovane è stata trasferita con l’elicottero all’ospedale Civile di Brescia. Qui è stata ricoverata d’urgenza a causa dei traumi riportati alla testa, all’addome e alla schiena.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che è ora al vaglio dei Carabinieri e della polizia locale di Valeggio sul Mincio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.