Fausto Facincani, 61 anni, e la compagna Camelia Mihalache di 48 anni, sono morti in un incidente in scooter avvenuto alla periferia di Marmirolo in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto mentre andavano a cena dalla figlia. Il loro Yamaha T-Max è uscito di strada sbattendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Fausto e Camelia sono finiti in un canale e sono morti a pochi metri dalla casa della figlia.

Incidente a Marmirolo (Mantova)

La coppia abitava a Castiglione mantovano, una frazione di Rivabella, a qualche chilometro dal luogo del ritrovamento. L’incidente è avvenuto domenica scorsa: l’allarme è scattato solo la mattina di lunedì dopo che la figlia che l’uomo aveva avuto da una precedente relazione, ha atteso invano che arrivasse il padre e la sua compagna. Non vedendoli arrivare, la giovane si è rivolta ai Carabinieri denunciandone la scomparsa.

Fausto e Camelia perdono il controllo dello scooter e si scontrano contro un palo delle luce

Dopo qualche ora di ricerche, sono stati ritrovati senza vita sul ciglio della strada a poche centinaia di metri di distanza dall’abitazione della figlia. I due avrebbero perso il controllo del mezzo e si sarebbero schiantati contro un palo della luce, finendo poi fuori strada. La magistratura ha dato il nulla osta alla sepoltura. I funerali di Fausto e Camelia saranno celebrati nel pomeriggio di oggi a Castiglione Mantovano.

Forse dovresti anche sapere che…