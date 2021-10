Incidente mortale a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Un uomo di 65 anni ha perso la vita nello schianto tra un furgone e una betoniera.

Incidente Montecchia di Crosara, la dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata la mattina di mercoledì 6 ottobre 2021, alle 12 circa, lungo la Strada Provinciale 17.

Per cause ancora da chiarire un furgone diretto a San Giovanni Ilarione si è scontrato frontalmente con una betoniera proveniente in senso opposto di marcia e diretta a Monteforte d’Alpone. Lo schianto violentissimo è avvenuto all’altezza di Via Aroldi.

Incidente Montecchia di Crosara, la vittima è un 65enne

Nel forte scontro ha perso la vita un uomo di 65 anni che era alla guida del furgone. Tempestivo l’intervento sul posto dei soccorritori del Suem 118 con l’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco di Caldiero, i Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio, della Stazione Carabinieri di San Giovanni Ilarione e Monteforte d’Alpone, per gestire la viabilità e i rilievi.