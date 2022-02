Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato a Praia a Mare, in provincia di Cosenza: un’auto è sbandata andando a finire contro due alberi. Il giovane conducente, Enzo Cosenza, 25 anni, è morto.

L’incidente, riferiscono i media locali, è avvenuto intorno alle 2 di notte di sabato 12 febbraio in via Roma. L’auto, una Alfa Romeo Giulietta, per cause ancora da chiarire è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo dell’auto Enzo Cosenza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Praia, dove però è morto poco dopo l’arrivo.

Sul posto i carabinieri di Scalea che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.