Incidente a Ravenna: scontro tra due auto e una moto su via Adriatica, un morto

Incidente mortale a Ravenna: poco dopo le 21.30 sulla Via Adriatica all’intersezione con Via Bevanella un uomo di 47 anni ha perso nella vita in uno scontro tra due auto e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto con medico a bordo e i Vigili Urbani.

I morti di sabato scorso a Ravenna

Solo sabato scorso, sempre vicino Ravenna, sono morte, in tre diversi incidenti, cinque persone. Tre in un incidente a Pinarella di Cervia – due donne di 52 e 62 anni e un uomo di 39 – per il quale una 24enne del Bresciano è stata arrestata con l’accusa di omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza. Un 78enne tra Pinarella e Tagliata di Cervia e un 44enne a Solarolo.