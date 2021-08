Mentre va in bicicletta viene investita da un’autocisterna e muore a 32 anni. Il tragico incidente è avvenuto poco prima della 9 di mercoledì 4 agosto in via san Giovanni a Robecco sul Naviglio, cittadina dell’hinterland ovest di Milano.

Travolta in bicicletta da un’autocisterna, muore a 32 anni

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118, l’elisoccorso, tre mezzi dei Vigili del fuoco e la Polizia locale che si è messa al lavoro per accertare la dinamica dello schianto. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduta a causa dei traumi riportati nel violento schianto.

Il conducente del camion è un uomo di 62 anni. Sotto chock, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta.

Gallipoli, turista 21enne travolto mentre va in bici e muore

Nei giorni scorsi, un incidente mortale avvenuto a Gallipoli ha ucciso un turista di 21 anni. Si tratta di Matteo Cassola: il giovane è morto travolto da un’auto mentre era in bicicletta. Con c’era anche un amico, rimasto gravemente ferito. I due giovani turisti di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un’automobile nella notte tra sabato e domenica mentre in bicicletta stavano ritornando in albergo.

Erano da poco usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata. Il fatto è accaduto attorno alle 4 in via Zacà sulla via del vecchio cimitero che collega Gallipoli a Taviano. Nell’impatto è rimasto ferito anche l’investitore, un uomo di 41 anni di Gallipoli.