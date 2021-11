Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 28 novembre, in viale Abruzzi a Riccione, dove, in un incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. La vittima era a bordo di una Fiat 500L, con altri quattro coetanei, che si è schiantata contro un albero.

Un ragazzo di 20 anni è morto e quattro sono i feriti, di cui uno grave. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri intorno alle 7 a Riccione. I ragazzi, tutti ventenni, viaggiavano su una 500L che, per cause da accertare, è finita contro un albero. Il giovane è morto sul colpo. Feriti gli altri quattro in auto con la vittima, due ragazze e due ragazzi. La vittima era residente a Cattolica, come gli altri occupanti della vettura.

Grave una ragazza

Tra i feriti c’è una ragazza che è ricoverata in terapia intensiva a Cesena con prognosi riservata. Gli altri, tra cui il guidatore, sono ricoverati tra Cesena e Rimini, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di Riccione, i vigili del fuoco, elisoccorso del 118 da Ravenna e ambulanza del 118 da Rimini. Stando ai primi accertamenti da parte degli agenti, l’auto viaggiava in direzione mare. La viabilità è stata interrotta per permettere il transito dei mezzi di soccorso e gli accertamenti del caso ed è stata riaperto intorno all’ora di pranzo.