Incidente a Rivoli (Torino): morta una donna, grave la figlia di 16 anni. Forse la causa una mancata precedenza

Incidente mortale a Rivoli, alle porte di Torino, la mattina di martedì 31 agosto. Una donna di 43 anni è morta, mentre la figlia, di 16 anni, è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:40 alla rotonda tra via Rivalta e corso Levi, non lontano dall’ospedale di Rivoli. Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque auto.

La polizia locale è al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente, anche se una delle ipotesi è che a causare l’incidente sia stata una mancata precedenza.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiera la donna e la figlia.

Entrambe sono state trasportate dal 118 in ospedale in codice rosso, ricoverate in prognosi riservata, ma la donna è deceduta poco dopo.