Incidente a Roma: morta l’attrice Ludovica Bargellini. Aveva recitato in The Young Pope di Sorrentino (Foto Instagram)

Tragico incidente stradale nella notte a Roma: l’attrice Ludovica Bargellini, protagonista di The Young Pope di Paolo Sorrentino, è morta alla Montagnola, periferia sud della Capitale.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte di martedì 19 aprile all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato Ludovica Bargellini dalle lamiere della sua auto, finita contro un muro forse per un colpo di sonno dell’attrice.

La donna, 35 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, ma è morta pochi minuti dopo l’arrivo.

Si indaga sulle cause dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: le telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli investigatori. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri.

Chi era Ludovica Bargellini, morta in un incidente a Roma

Ludovica Bargellini, 35 anni, originaria di Pistoia, si era trasferita a Roma per studiare recitazione.

Aveva studiato Costume al Centro Sperimentale di cinematografia, aveva lavorato come modella e si era formata come attrice al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks.

Aveva poi lavorato con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 2016 nella serie televisiva Sky The Young Pope.

Aveva anche preso parte al cast di altri lungometraggi, come Palato assoluto, di Francesco Falaschi, e Non c’è tempo per gli eroi, di Andrea Mugnaini. Nel suo portfolio anche alcuni spot pubblicitari tra cui Campari e Sky -Now Tv.