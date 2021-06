Incidente stradale a San Nicola la Strada (Caserta) con una donna di 40 anni morta per le ferite riportate dopo che una minicar 50 guidata da un minorenne l’ha investita. Nell’incidente è rimasta ferita anche la figlia di sei anni della donna, che ha riportato lesioni non gravi. La donna, trasportata all’ospedale di Caserta, è stata operata d’urgenza per una grave emorragia alla milza, ma non ce l’ha fatta ed è morta poco dopo.

L’incidente a San Nicola la Strada

L’incidente è avvenuto lunedì sera intorno alle 20 in piazza della Repubblica, nei pressi della rotonda tra viale Italia e via Milano. L’ambulanza ha caricato sia la mamma che la bambina per accompagnarle al Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta. Al vaglio degli inquirenti c’è ora la posizione del ragazzo che era alla guida della vettura di piccola cilindrata.

I carabinieri hanno ascoltato dei testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’incidente. A quanto sembra madre e figlia stavano attraversando la strada quando la minicar le ha investite. Ma saranno le forze dell’ordine a dover ricostruire con esattezza l’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.