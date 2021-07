Incidente a Sassari: Alessio Murgia muore dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia (Foto Ansa)

Incidente a Sassari: Alessio Murgia è morto a soli 19 anni in uno schianto tra l’auto su cui viaggiava e altri veicoli in sosta. Stava tornando a casa dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale degli Europei di calcio.

Incidente a Sassari: Alessio Murgia muore a soli 19 anni

Un ragazzo di 19 anni, Alessio Murgia, sassarese, è morto in un incidente stradale che si è verificato al centro della città, in corso Margherita di Savoia, alle 2,30 del 7 luglio.

Alessio stava rientrando a casa dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia

Il ragazzo rientrava a casa dopo avere festeggiato la vittoria dell’Italia nella semifinale dei Campionati europei di calcio, quando l’auto su cui viaggiava, condotta da un amico, ha perso il controllo lungo la discesa di corso Margherita di Savoia, all’incrocio con largo Macao, schiantandosi sulle auto in sosta.

Alessio Murgia è morto sul colpo. Il conducente e altrui due amici che erano sull’auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e una pattuglia della guardia di finanza.