Incidente a Serra de’ Conti (Ancona): autocarro contro un albero, morto un ragazzo di 16 anni

Incidente mortale a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, la mattina di lunedì 14 febbraio. Un autocarro è uscita di strada ed è finita contro un alberto in via Fornace: un ragazzo di 16 anni è morto.

Incidente a Serra de’ Conti (Ancona): morto un ragazzo di 16 anni in stage

Il giovane si trovava sul sedile del passeggero e stava facendo uno stage, riferisce il Resto del Carlino. Il conducente è stato sbalzato dalla cabina ed è stato trovato in condizioni gravi ma vivo dai soccorritori.

Sul posto dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, che hanno estratto il ragazzo dal veicolo e prestato i primi soccorsi. Purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Ferito ma non in pericolo di vita il conducente

I carabinieri e la polizia municipale sono arrivati sul posto per i rilievi del caso, per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’autista, un uomo di 35 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata.