Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 10 giugno, a Signa, in provincia di Firenze: un giovane di 19 anni è morto mentre due ragazze di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita contro un albero in via Cattani Cavalcanti.

Incidente a Signa (Firenze) la sera di venerdì 10 giugno: auto contro albero

Ancora da capire le cause che hanno portato allo schianto mortale. Secondo le prime ricostruzioni non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell’incidente.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, in via Cattani Cavalcanti, intorno alle 23:50. Per un’ora hanno tentato di salvare la vita al diciannovenne, alla guida della Mercedes classe A, invano.

Incidente a Signa (Firenze): morto un diciannovenne, gravi due minorenni

Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre dall’abitacolo le due ragazze, poi trasportate in codice rosso all’ospedale di Careggi. Per i rilievi intervenuti i carabinieri di Signa, cittadina di residenza dei tre giovani.