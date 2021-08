Incidente a Succivo, muore un bimbo di 3 anni: nell’impatto ha sfondato il lunotto posteriore

Incidente mortale a Succivo, in provincia di Caserta. Purtroppo nello scontro è morto un bambino di tre anni. L’impatto è stato così forte che il bambino ha sfondato il lunotto posteriore.

Incidente a Succivo: morto un bambino di tre anni

Un bambino di tre anni è morto in un incidente stradale avvenutonel tratto casertano della superstrada Nola-Villa Literno. L’ auto su cui viaggiava insieme al padre ed un’ altra persona si è scontrata con una seconda vettura con il solo conducente a bordo. L’incidente è avvenuto nel Comune di Succivo (Caserta).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Sant’Arpino e della Compagnia di Marcianise, una Bmw con a bordo un uomo avrebbe tamponato ad alta velocità la Smart Fortwo, dove viaggiava il bimbo.

Il bimbo ha sfondato il lunotto posteriore

Il fortissimo impatto ha fatto volare il bimbo che ha sfondato il lunotto posteriore, finendo sul cofano della Bmw. Il piccolo è morto all’istante mentre le altre tre persone coinvolte sono finite in ospedale ma senza gravi traumi. La strada è stata chiusa al traffico per facilitare l’arrivo dei soccorsi. La salma del bimbo è stata condotta all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano i(Napoli).

Il conducente della Bmw è stato denunciato per omicidio stradale. Le due auto sono state sequestrate e sono in corso verifiche per accertare se il bimbo fosse legato o comunque protetto da dispositivi di sicurezza o completamente libero di muoversi in auto, come sembrerebbe dalla dinamica.

Incidente a Trentola Ducenta: 3 bambini feriti, auto in fiamme

Sempre lo stesso giorno, 5 persone, tra cui 3 bambini, sono rimasti feriti a Trentola Ducenta (Caserta) in seguito ad un incidente che ha coinvolto le vetture su cui viaggiavano. Le auto, tra cui una elettrica di ultima generazione, hanno preso fuoco e le fiamme si sono propagate su entrambi i lati delle due corsie.

E’ intervenuta prima una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che ha liberato dalle lamiere dei veicoli gli occupanti rimasti incastrati. I feriti sono stati portati all’ospedale di Aversa. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Quindi sono arrivate altre due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme che hanno coinvolto le sterpaglie ai margini della carreggiata. Per la rimozione dell’auto elettrica è dovuta intervenire una ditta specializzata.