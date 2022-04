Blitz dice

In 24 ore appena 25 mila vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi: il bilancio del 6 aprile 2022. Non ci si vaccina più, l’idea è che vaccinarsi non serva più. Un milione e passa di italiani non ha fatto la terza dose, probabilmente ritenendola superflua. Superflua rispetto a cosa? A qualcosa di vago come […]