Tragico incidente la scorsa notte lungo la Statale Adriatica a Viserba di Rimini. Vittime due giovanissimi che erano in sella ad uno scooter: il ragazzo, di 18 anni, è morto dopo essere stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’amica, di 17 anni, ha perso un piede nell’impatto.

I due ragazzi viaggiavano in sella ad uno scooter quando si sono scontrati con una vettura, una Mini Cooper. Le loro condizioni sono apparse subito gravi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso per il trasporto all’Ospedale di Cesena e per i rilievi dell’incidente una pattuglia della polizia stradale.