Incidente a Vittoria (Ragusa): morto in moto un giovane di 25 anni. Forse ha sbandato per le radici sotto l’asfalto (Foto archivio Ansa)

Incidente mortale a Vittoria, in provincia di Ragusa, la mattina di oggi, sabato 4 dicembre: un giovane di 25 anni ha perso la vita in moto in via Virgilio Lavore, lungo il rettilineo che dalla Fiera Emaia porta al mercato ortofrutticolo della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di mattina.

Incidente a Vittoria: morto un giovane di 25 anni in moto

Per cause ancora in corso di accertamento il giovane in moto ha perso il controllo del mezzo, andando a cadere con violenza sull’asfalto.

Secondo le prime informazioni riportate dai giornali locali sembra che la caduta possa essere stata causata dalle radici di alcuni alberi emergenti dal manto stradale.

Incidente a Vittoria, inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo

L’impatto con la strada è stato violentissimo e il giovane è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia municipale e della polizia di Stato.