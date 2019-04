ROMA – Un incidente stradale si è verificato il 9 aprile sull’autostrada A1 nei pressi di Zagarolo, vicino Roma, e ha coinvolto anche un bus su cui viaggiavano dei bambini in gita. Il bilancio è di 6 feriti, tra cui 5 bimbi, tutti non gravi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di bambini di circa 10 anni e originari della Francia erano diretti a Napoli per una gita, quando sono rimasti coinvolti nello schianto tra un’auto e un camion. Cinque bambini sono rimasti feriti e un adulto, ma nessuno di loro sarebbein gravi condizioni. Quattro bambini sono stati trasportati al Bambino Gesù mentre un altro al policlinico Gemelli. L’adulto, invece, al policlinico Umberto I.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti il camion che ha tamponato il bus di studenti lo ha fatto ribaltare, provocando il ferimento dei ragazzini della scolaresca. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale della direzione 5 tronco di Fiano romano di Autostrade per l’Italia.

Il tratto di autostrada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di sicurezza e i rilievi del caso, poi un una nota Autostrade per l’Italia ha comunicato la riapertura poco dopo le 14 del tratto tra il bivio con l’A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli.

Nella nota si legge: “Attualmente sul luogo dell’incidente si transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 4 km di coda, in progressivo miglioramento. Per gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli si consiglia di immettersi in A24 verso Roma, quindi percorrere il GRA verso Napoli ed immettersi in Diramazione Roma Sud per raggiungere l’A1 e proseguire verso Napoli”.