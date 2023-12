Oltre 14 chilometri di coda sul tratto ciociaro di A1 per un incidente che si è verificato poco prima delle undici di oggi, venerdì 22 dicembre, al chilometro 628, tra Frosinone e Ceprano, in direzione Napoli.

L’incidente ha coinvolto cinque vetture. Una è stata scaraventa una fuori dalla sede stradale. L’impatto ha provocato feriti ma in maniera non grave. Sul posto ha operato la Polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia, insieme ai Vigili del Fuoco ed al 118. Intorno alle 12 il traffico ha iniziato a defluire su tutte le corsie ed al momento la coda si è quasi dimezzata.

