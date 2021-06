Doppio incidente sull’A1 con code, rallentamenti e traffico bloccato sia nella di San Giovanni Valdarno che in quella tra Barberino e Calenzano. Nel primo caso c’è stato anche un morto, mentre nel secondo due tir in fiamme hanno bloccato la careggiata. Il tutto concentrato nello spazio di poche ore con la circolazione che ne sta risentendo.

L’incidente mortale sull’A1

Tamponamento tra un tir e un furgoncino, muore il conducente di quest’ultimo mezzo. L’incidente è accaduto in A1 al km 324 direzione nord, tra San Giovanni Valdarno e Incisa. Sul posto la polizia stradale di Arezzo che sta cercando di accertare le cause del tamponamento. Intervenuto il 118 che ha allertato l’elisoccorso Pegaso che, visto il decesso del conducente del furgone, ha annullato l’intervento. L’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi portati dai sanitari, ad estrarre la vittima dall’abitacolo distrutto del furgone i vigili del fuoco. Disagi per la circolazione.

I tir in fiamme sempre sull’A1

I vigili del fuoco del Comando di Firenze e dei distaccamenti di Ovest, Calenzano e Borgo San Lorenzo, sono dovuti intervenire in autostrada A1 corsia nord km 266 (tra i caselli di Barberino di Mugello e Calenzano), per un incendio che ha coinvolto due mezzi pesanti. Dalle prime informazioni risulta esserci una persona ustionata. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche l’elisoccorso Pegaso. Al momento l’intervento è ancora in corso. In autostrada si sono formate lunghe code e il tratto tra Barberino e Calenzano è stato chiuso in entrambe le direzioni.