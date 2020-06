Incidente A1: furgone e tir si scontrano a Sasso Marconi, 2 morti

Due persone sono morte in un incidente stradale sull’A1 in provincia di Bologna, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione del capoluogo emiliano.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un tir.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione Terzo Tronco di Bologna.

Il traffico transita su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda.

A1, il 5 giugno un altro incidente

Lo scorso 5 giugno, sempre sull’autostrada A1 c’è stato un gravissimo incidente stradale.

E’ accaduto in direzione Roma al chilometro 360, all’altezza di Badia al Pino nel comune di Civitella in Valdichiana, provincia di Arezzo.

A provocare lo scontro è stato un minivan. Coinvolte anche due auto e un mezzo pesante. In tutto sono morte quattro persone tra cui due bambini.

I feriti sono otto di cui alcuni gravi che sono stati sottoposti a massaggio cardiaco sul posto. Anche tra i feriti ci sono due minori: grave la madre dei bambini deceduti che è stata ricoverata in ospedale a Siena.

Uscito illeso dall’incidente il padre che era alla guida del minivan.

Secondo quanto ricostruito, il conducente per cause in corso di accertamento avrebbe tamponato un tir che era fermo in una piazzola di sosta.

Poi avrebbe sbandato andando a sbattere contro un’altra auto in transito, i cui cinque occupanti, tra cui un 13enne, sono rimasti feriti ma nessuno è stato giudicato in pericolo di vita.

L’ipotesi più probabile è che l’uomo, al volante da molte ore per il lungo viaggio che stava conducendo con i familiari, sia stato colpito da stanchezza.

Nell’incidente sono morti due bambine di 8 mesi e 10 anni e i nonni 50enni. L’uomo, trentenne di origine sinti, è il padre delle bambine ed è stato arrestato, come scrive l’Ansa, dalla Polstrada per omicidio stradale (fonte: Ansa).