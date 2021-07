Incidente A1, scontro auto tra Valdarno e Incisa: muore una donna, ferito il nipote di 6 anni

Una donna è morta a seguito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 luglio, nel tratto fiorentino dell’A1, tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze.

Incidente A1, scontro auto tra Valdarno e Incisa: il bambino non è in condizioni gravi

Ferito anche il nipote di 6 anni, che era nella vettura con lei. Il piccolo, le cui condizioni in base alle prime informazioni non sarebbero gravi, è stato portato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo una prima ricostruzione della polstrada, la donna, una 50enne nonna del bambino, non si sarebbe accorta di un rallentamento e avrebbe tamponato l’auto che la precedeva.

Nell’urto sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo. Complessivamente sarebbero cinque le auto coinvolte nello scontro e quattro i feriti. Sono in corso anche le operazioni di soccorso e aiuto agli automobilisti ferme in coda.

Incidente A1, riaperto il tratto di autostrada. Traffico transita su una sola corsia

E’ stato riaperto intorno alle 16 il tratto sulla A1 compreso tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa dell’incidente Attualmente il traffico transita su una sola corsia e si registrano 12 km di coda in direzione Firenze. Lo rende noto Autostrade per l’Italia.