CASERTA – Scontro violento tra un'auto e un furgone nella notte tra il 22 e 23 agosto sull'autostrada A1 nei pressi di Caserta. Un uomo è morto nello schianto avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla Milano Napoli nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto e il furgone si sono schiantati per cause ancora da definire all’altezza del chilometro 702 dell’autostrada A1. In una nota Autostrade per l’Italia rende noto che nell’incidente è morto un uomo e nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento in autostrada si circola su tre corsie in entrambe le direzioni e non si segnalano problemi per il traffico.