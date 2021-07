Incidente A10 Genova: tir in fiamme in galleria, chiuso il tratto Genova Prà -Pegli FOTO ARCHIVIO ANSA

Incidente sull’A10 Genova-Savona con una nuova mattina di disagi per automobilisti e camionisti in transito nel nodo di Genova, dove sono aperti molti cantieri per la manutenzione. Poco prima delle 08:00, sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto compreso tra Genova Prà e Genova Pegli in direzione di Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme in galleria all’altezza del km 8.

L’incidente sull’A10

Sul luogo, informa in una nota Autostrade, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Il traffico è bloccato e si sono formate lunghe code. A chi è diretto da Savona verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Prà, la società consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pegli.

Code e traffico kilometrico in autostrada

Le code sono in aumento e si registrano problemi anche alla viabilità cittadina, dove hanno dirottato il flusso di veicoli dall’autostrada. All’interno del tratto chiuso, spiega ancora Autostrade, “continua l’intervento di raffreddamento del mezzo pesante che ha preso fuoco all’interno della galleria “San Paolo della Croce”. All’altezza del km 8″. Attualmente si registrano 5 km di coda tra Arenzano e Genova Prà a causa dell’uscita obbligatoria a Genova Prà.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova dopo l’uscita obbligatoria a Genova Prà si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia. Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino. Quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole. Agli utenti che viaggiano in A26 si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.