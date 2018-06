GENOVA – Traffico e rallentamenti sull’autostrada A10 Genova-Savona per olio sulla carreggiata dopo un incidente. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tratto tra Arenzano e il bivio dell’A26 in direzione Genova è stato chiuso al traffico e si sono formati chilometri di coda dopo che un mezzo pesante che trasportava giornali si è ribaltato perdendo gasolio intorno alle 6.30 del mattino del 6 giugno.

In una nota Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura del tratto, in cui oltre all’olio è arrivata anche la pioggia a rendere più difficile la percorrenza. Il traffico però è stato sbloccato e continuano le operazioni di ripristino della carreggiata: