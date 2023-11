Un grave incidente sull’Aurelia in direzione Roma ha causato un morto e otto feriti, di cui alcuni in modo grave. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 13 tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma.

Incidente sull’Aurelia, un morto e otto feriti

Una bisarca si è scontrata violentemente con un pullmino che trasportava nove turisti provenienti dalle navi da crociera e sbarcati a Civitavecchia. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i passeggeri del furgone. Uno è deceduto, gli altri nove sono rimasti feriti: quattro tra questi sono stati portati in ospedale in codice rosso. Sul posto è giunta anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

