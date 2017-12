LA SPEZIA – Un tamponamento a catena ha provocato almeno 20 feriti sull’autostrada A12 la mattina del 13 dicembre tra Deiva Marina e Carrodano, in provincia di La Spezia. L’autostrada è rimasta chiusa per circa due ore, con gravi disagi per il traffico. A causare il maxi tamponamento una forte e improvvisa grandinata, che ha reso il manto stradale viscido.

Una parte dei feriti nell‘incidente sono stati trasportati in codice giallo o verde dalle ambulanze nei pronto soccorso degli ospedali della Spezia, Sarzana e Lavagna, mentre altre dieci persone sono state assistite sul posto, scrive il sito TgCom24.

Sul luogo dell’ incidente, oltre ai vigili del fuoco di Brugnato e di Chiavari, anche la Polizia stradale della Spezia. Prima della riapertura del tratto si sono formate code di circa cinque chilometri.