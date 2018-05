BOLOGNA – Tragedia sull’autostrada A13 Bologna-Padova: un uomo è stato investito da un tir intorno alle 6.30 di martedì 22 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La vittima si è lanciata dal cavalcavia sovrastante l’autostrada.

Il dramma si è consumato al km 13,5 in direzione Padova: il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo è stato immediatamente chiuso al traffico e da poco riaperto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e mezzi di soccorsi.

L’uomo che si è lanciato nel vuoto aveva 67 anni. Secondo i primi accertamenti pare che il 67enne abbia lasciato la sua auto proprio a ridosso del cavalcavia e poi si sia gettato, centrando ancora prima di impattare col terreno un autoarticolato con rimorchio che in quel momento procedeva in direzione Padova.

Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista del mezzo pesante, ancora sotto shock, è stato portato all’ospedale di Bentivoglio (Bologna) per accertamenti. La polizia stradale sta sentendo alcuni testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il traffico è rimasto bloccato e si sono formati due km di coda. Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Padova si consiglia l’uscita a Bologna Interporto, proseguendo lungo la SP3 e tramite la SS64 Porrettana, per poi rientrare in autostrada ad Altedo.