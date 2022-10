Incidente A13, tamponamento tra Tir a Ferrara: autostrada chiusa per ore in direzione Padova (Foto Ansa)

Tamponamento a catena tra camion sulla A13, tra i caselli Ferrara Sud e Ferrara Nord. Lo schianto è avvenuto verso le 16 di martedì 25 ottobre all’altezza del km 39 e ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti.

Per ore l’autostrada è stata chiusa in direzione Padova per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo di un camion il conducente, rimasto ferito. L’uomo, poi soccorso dai sanitari del Suem 118, non sarebbe in pericolo di vita. Illesi gli altri autisti coinvolti.

Le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Altedo hanno quindi provveduto ai necessari rilievi e alla gestione del traffico. Al fine di mettere in sicurezza il tratto autostradale, temporaneamente chiuso al traffico, sono intervenuti mezzi meccanici per rimuovere i camion, presente anche il personale di Autostrade per l’Italia.

