FORLI – Incidente mortale nella notte lungo l’autostrada A14. La tragedia si è consumata intorno alle tre, nel tratto forlivese dell’autostrada, all’altezza dell’area di servizio Bevano. Due persone sono morte.

Entrambe le vittime si trovavano a bordo di una Fiat 500. Per cause ancora da chiarire il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione sud, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte sulla sede stradale. La macchina ha finito la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata.

Nulla da fare per i due 50enni a bordo, uno è finito sbalzato fuori dall’abitacolo. Per entrambi la morte è stata istantanea e a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi sul luogo del sinistro: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A perdere la vita due cinquantenni baresi, uno di questi residente nel milanese.

Fonte: Ansa