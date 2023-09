Incidente A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro: 4 auto coinvolte, 6 km di fila

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 9.45, sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sono quattro le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di della direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano sei chilometri di coda, in aumento, in direzione Ancona. Gli automobilisti diretti verso il capoluogo marchigiano possono uscire dall’14 a Bologna San Lazzaro, attraversare Bologna e rientrare in autostrada a Castel San Pietro.

