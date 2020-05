Incidente A14, camion frigo sbanda e precipita in scarpata: morto 51enne (Foto archivio ANSA)

BOLOGNA – Incidente sulla A14: un camion frigo ha sbandato ed è finito in una scarpata nel tratto tra Valle Rubicone e Rimini Nord.

L’incidente sull’A14 è avvenuto nella notte tra 20 e 21 maggio e un uomo di 51 anni che era a bordo del mezzo pesante ha perso la vita.

Secondo quanto ricostruito, prima delle 3 del mattino il camion frigo viaggiava sull’autostrada in direzione Ancona, all’altezza del km 116, quando per cause da determinare ha sbandato.

Il mezzo, guidato dal figlio di 20 anni della vittima, è finito fuori strada e precipitato in una scarpata.

La vittima era seduta al posto del passeggero ed è stata sbalzata fuori dal camion, finendo schiacciata sotto al semirimorchio.

Per l’uomo all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare.

Il figlio che era alla guida invece è rimasto illeso nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Le autorità hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e individuarne le cause, che sono ancora incerte.

In un primo momento, l’autostrada è stata chiusa al traffico.

Dopo aver terminato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza la carreggiata, l’autostrada è stata riaperta al traffico e la circolazione è tornata regolare. (Fonte: ANSA)