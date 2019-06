FOGGIA – Terribile incidente lungo l’autostrada A14, tra le uscite di Poggio Imperiale e Termoli. Per cause ancora da accertare un’auto, sulla quale viaggiava una famiglia di Rieti, è sbandata finendo contro il guardrail. Nello schianto è morta una bambina di appena 10 anni. Ricoverati in gravi condizioni entrambi i genitori.

Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio nel territorio di Serracapriola (Foggia), non distante dall’area servizio Torre Fantine Est. La famiglia viaggiava in direzione Nord. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla bimba: inutili per lei i soccorsi: è stato dichiarato il decesso sul posto.

Trasportati d’urgenza al pronto soccorso i genitori. Entrambi sono ora ricoverati all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sempre in provincia di Foggia. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono accorsi accorsa anche una squadra dei vigili del fuoco di San Severo, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Per rimuovere l’auto incidentata ed effettuare i dovuti rilievi il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo. (fonte: Foggia Today)