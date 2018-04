PESARO – Incidente mortale giovedì mattina poco prima delle 3, lungo l’autostrada A14, corsia nord, nel territorio di Gabicce Marche.

Un autotreno proveniente da Bari con alla guida un 59enne di Andria ha urtato, per cause da accertare, la barriera centrale: l’automezzo si è ribaltato, perdendo il carico e l’autista è stato sbalzato fuori, finendo sull’altra carreggiata, dove è stato travolto da altri autoveicoli, che non si sarebbero fermati, ed è morto.

Sul posto, polizia autostradale, 118 e vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato per ore lungo la carreggiata nord per poi riprendere lentamente all’alba.