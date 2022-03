Un incidente con un tamponamento fra tre camion, di cui uno ha preso fuoco, ha bloccato questa mattina il tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza. L’incidente, informa Autostrade per l’Italia, è avvenuto al chilometro 78 poco prima delle 7. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

La situazione traffico dopo l’incidente in A14

Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano almeno tre chilometri di coda in direzione Bologna. A chi proviene da Ancona e sia diretto a Bologna la società consiglia di uscire a Cesena Nord (o all’uscita obbligatoria a Forlì per chi avesse già superato Cesena Nord). Quindi di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Faenza.

Il tratto riaperto dopo 3 ore

In seguito è stato riaperto sulla A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Al momento sul luogo dell’evento si transita sulla sola corsia di sorpasso e si registrano quattro chilometri di coda in direzione Bologna. Uno dei camion era andato in fiamme a seguito di un tamponamento poco prima delle 7 del mattino.