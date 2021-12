E’ stato investito da un autotrasportatore l’uomo morto questa mattina in un incidente sulla autostrada A14 nel tratto tra San Severo e Foggia, in direzione Bari. Lo hanno accertato gli agenti della Polizia stradale che stanno cercando di risalire all’identità della vittima. Potrebbe trattarsi, ritengono gli investigatori, di un cittadino extracomunitario. L’uomo era privo di documenti di riconoscimento.

L’incidente sulla A14

A quanto si apprende la vittima è rimasta investita da un autotrasportatore di 44 anni proveniente dalla provincia di Macerata, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e come mai la vittima circolasse a piedi lungo l’autostrada.

L’incidente a Mola di Bari

Un altro incidente sta invece bloccando in traffico in direzione sud sulla statale 16, all’altezza di Mola di Bari. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono in corso le operazioni da parte delle forze dell’ordine e del personale Anas. La carreggiata è temporaneamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria al km 816,000, in corrispondenza dell’Hotel Barion.