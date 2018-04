PESCARA – Un camion che trasportava frutta si è ribaltato la sera del 26 aprile sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Vasto sud e Vasto nord, e il conducente ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì all’altezza del chilometro 438 e il mezzo pesante ha perso il suo carico di frutta, tanto che è stata necessaria la chiusura del tratto interessato fino alle 3 del mattino del 27 aprile.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi del 118, ma per l’autista del camion non c’è stato nulla da fare: è morto per le ferite riportate nello schianto.

La strada è stata poi ripristinata e riaperta al traffico, che al momento è regolare. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.