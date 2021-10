Spaventoso incidente sull’Autostrada Adriatica A14 all’altezza di Bologna. Tre Tir si sono scontrati al chilometro 11: per diverse ore è rimasto chiuso il tratto dell’autostrada tra Borgo Panigale e il bivio con l’A13 in direzione Ancona. Ora riaperto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Incidente A14, autostrada riaperta alle 17

Dopo ore di code registrate in seguito al blocco del traffico, alle 17 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l’A13, in direzione di Ancona.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Alle ore 17.10 si segnalano sulla A14 tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona 2 km di coda in diminuzione.

Incidente A14, la dinamica dell’incidente

Questa, secondo alcuni organi di stampa locali, la presunta dinamica dell’incidente. Un camion avrebbe tamponato, per cause ignote, una cisterna che trasportava gasolio con conseguente sversamento di carburante sulla carreggiata.

Un terzo mezzo pesante, nel tentativo di evitare l’impatto con i due tir, ha sfondato il new jersey. Per fortuna non risultano feriti.