Incidente A2, scontro tra auto e mezzo pesante della Marina Militare: morta una donna

Una donna di 56 anni è morta in uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante della Marina Militare avvenuto sulla carreggiata nord dell’A2 Autostrada del Mediterraneo in prossimità dello svincolo di Rosarno, nel reggino. La donna era alla guida della vettura che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo pesante. Due persone sono rimaste ferite. Soccorsa dal personale del 118 la donna è deceduta prima che l’ambulanza del servizio di emergenza raggiungesse l’ospedale di Polistena. Sul luogo dell’incidente è intervenuta, per i rilievi, la Polizia stradale. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto anche personale dell’Anas impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità.