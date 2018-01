BRESCIA – Un’auto e un camion cisterna si sono scontrati sull’autostrada A21 tra gli svincoli di Brescia sud e Brescia centro. L’impatto è stato violento e il camion cisterna ha preso fuoco, con una densa nube nera che si è alzata ed è visibile anche a chilometri di distanza e rende le operazioni di soccorso difficoltose. L’autostrada è stata chiusa nel tratto in entrambe le direzioni e il bilancio al momento è di 6 morti.

Una fitta nube di fumo si è alzata sul luogo dell’incidente ed è ben visibile anche a distanza. Sono quattro adulti e due bambini le vittime dell’incidente avvenuto il 2 gennaio lungo l’autostrada A21 tra Brescia e Manerbio.

Secondo una prima ricostruzione, una cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco coinvolgendo un altro mezzo pesante – il cui autista è morto -, e una vettura sulla quale viaggiavano cinque persone, tre adulti e due bambini, tutti morti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale del 118 anche con l’elisoccorso, scrive Wilma Petenzi sul Corriere della Sera:

“Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un’automobile con targa francese hanno perso la vita in sei, le due persone che viaggiavano sulla vettura, il conducente del tir che l’ha tamponata e altri automobilisti. In cinque sono rimasti carbonizzati. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da chilometri di distanza. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Brescia e di Cremona. L’autostrada è stata chiusa con conseguente caos per la viabilità”.