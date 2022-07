Incidente tra due tir che si sono scontrati lungo l’A21 Torino-Piacenza-Brescia all’altezza del casello di Casteggio (Pavia). In seguito all’incidente si sono verificate alcune esplosioni che hanno provocato anche una colonna di fumo visibile a distanza. Sotto uno dei due camion, durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo di un uomo carbonizzato, mentre un’altra persona risulta dispersa. L’autostrada chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni nel tratto dove i due mezzi sono entrati in collisione, per consentire l’intervento dei soccorsi.

Il bilancio dell’incidente tra tir sull’A21

Nell’incidente sono rimasti inoltre feriti, in maniera non grave, altri due camionisti di 60 e 57 anni; lievemente ustionato anche un vigile del fuoco che ha partecipato ai soccorsi. Le esplosioni hanno originato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza di chilometri. La careggiata dell’ A21 diretta a Torino riaperta al traffico in serata, mentre resta chiuso il tratto tra i caselli di Voghera (Pavia) e Casteggio (Pavia) dove si è verificata la collisione tra i due mezzi.