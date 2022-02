Ci sono due morti, e diversi feriti, nel maxi incidente con tamponamento avvenuto lunedì mattina sull’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Incidente avvenuto nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia. Coinvolti quattro camion e una quarantina di auto. Lo riferisce la polizia stradale di Casale Monferrato, sul posto con 118, tecnici di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco. Chiuso per consentire i soccorsi il tratto autostradale, si segnalano almeno quattro chilometri di coda. L’incidente poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato in direzione della Liguria. Sul tratto era segnalata nebbia.

La dinamica dell’incidente sull’A26

Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia l’incidente ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti e diverse autovetture. Sul tratto interessato era segnalata nebbia con bassa visibilità e limite di velocità di 50 km/h. Sul posto, soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

La situazione traffico

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Genova. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Casale Monferrato Sud si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada ad Alessandria Sud.